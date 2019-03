Drone et exosquelette : voici l'entrepôt de demain

La logistique vit une révolution en utilisant des outils de plus en plus performants. Dans un entrepôt au nord du pays, un drone équipé de plusieurs capteurs fait l’inventaire des stocks pour gagner plus de temps. Pour les salariés, certains d’entre eux sont munis d’exosquelettes afin d’éviter les accidents, mais aussi pour leur permettre de soulever des charges facilement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.