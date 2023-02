Drone : la nouvelle arme des gangsters

Alerte aux drones à Gradignan (Gironde), car il y a trois semaines, la maison d'arrêt a été survolée par un drone de livraison aux détenus. Des images ont été prises, le montrant pris dans les filets du prison. À sa droite, au bout d'une ficelle, on trouve un colis contenant des téléphones portables. Ce drone, en vente libre dans le commerce, est tombé après une erreur de pilotage. Hubert Gratraud, surveillant du prison, a pris les photos. Pour lui, le phénomène devient banal. L'année 2022, 68 faits similaires ont été recensés dans l'Hexagone. Les drones commerciaux deviennent des outils précieux pour les délinquants. Avec des prix entre 300 et 1 500 euros, ils s'avèrent être abordables. Ils servent le plus souvent à des repérages avant un vol ou à des livraisons de drogues. Il faut dire que le mode d'emploi de cette technique est disponible sur les réseaux sociaux. De quoi inquiéter le pouvoir public qui se prépare à l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Les policiers et les gendarmes s'équipent peu à peu de systèmes de brouillage, mais selon un rapport récent, il faudrait aller beaucoup plus vite face à la multiplication des drones au pays. TF1 | Reportage B. Christal, F. Amzel, S. Petit