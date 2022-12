Drone : le pompier du futur

Le pompier du futur serait un drone qui se pilote lui-même, une sentinelle autonome. Imaginez-la dans la capitale, portant une bouée à quelqu’un en train de se noyer. C’est en tout cas ce qu'aimeraient les pompiers de Paris. Mais avant d’en arriver là, il faut le tester. Un pompier se met à l’eau, il jouera la victime dans l’un des derniers essais. Le commandant Mathieu gère l’exercice. Le drone devra voler seul jusqu’à la victime et l’identifier, un simple clic lui indique où aller et le fait décoller. L’appareil crée ensuite son propre chemin. Le drone est en plus intelligent, grâce à un logiciel, il arrive tout seul à détecter la victime dans l’eau et il envoie une alerte directement sur les écrans de contrôle. Il doit ensuite, par un ordre donné par un humain, lâcher la bouée, mais cela n’est pas au programme ce dimanche. L’exercice est une réussite. Ce drone autonome devrait équiper les pompiers de Paris dès 2024. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Charles-Messance