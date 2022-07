Drone sous-marin : la nouvelle arme des narco-trafiquants

Ils avaient déjà utilisé des bateaux chargés de drogue et lancés à pleine vitesse sur les plages. Ces embarcations remontent discrètement les fleuves pour décharger leur cargaison à l'intérieur des terres. Et même, des hélicoptères qui volaient en pleine nuit, tous feux éteints pour passer inaperçu. Maintenant, des drones sous-marins sont utilisés par les narco-trafiquants. L'écoutille de l'engin s'ouvre et c'est dedans que les produits stupéfiants sont mis. L'appareil peut transporter jusqu'à 200 kilos de drogues. Et dans le cas de la cocaïne, la valeur de la cargaison atteindrait presque le million d'euros. Pour l'inspecteur chef Juan Antonio Sillero, de l'unité de lutte contre les drogues et le crime organisé, ce nouveau mode de transport minimise les risques pour les trafiquants, car il ne nécessite l'intervention que de deux personnes. Il s'agit d'un concentré de technologies fabriqué de manière totalement artisanale, en fibre de verre. Il présente néanmoins un point faible. L'appareil est un semi-submersible. Ce n'est pas un vrai sous-marin. La tour qui abrite les capteurs et le GPS doit rester hors de l'eau pour fonctionner correctement. C'est la seule chance qu'il y a de le repérer. Ces drones ont une autonomie de 50 kilomètres. C'est largement suffisant pour traverser le détroit de Gibraltar, et même pour faire l'aller-retour. Pour rappel, les côtes marocaines ne sont qu'à 14 kilomètres. Pour les enquêteurs, c'est un nouveau front qui s'ouvre dans la lutte anti-drogue. Plus de détails sur les innovations des trafiquants dans la vidéo en en-tête de cet article. T F1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche.