Drones, jeux d'eaux, lasers : un 14-Juillet sans artifice

Un spectacle inédit pour de nombreux spectateurs : des drones dans le ciel à la chorégraphie millimétrée. C’était le programme jeudi soir près de Dijon (Côte-d'Or). Vivien Honoré est en charge des opérations, et cette année, il a reçue de fois plus de demande qu’il y a un an. Le contexte climatique a poussé le maire à faire ce choix. Cette année, pas question de prendre des risques. Mais cette opération a un coût. Si pour un feu d’artifice, il payait 7 000 euros. Pour des drones, c’est 17 000 euros. En Normandie également, le budget de la soirée a doublé. Cette année, pas de feu d’artifice mais des lasers. L’entreprise qui produit le spectacle a aussi vu ses demandes augmentées, avec plus 50% en un an. Et les communes ont anticipé. Pour de nombreux spectateurs, ce son et lumière étaient une découverte. Cependant, les avis sont quand même divisés. Des spectacles d’un nouveau genre pour la Fête nationale auxquels les Français devront probablement s’habituer dans les prochaines années. TF1 | Reportage R. Asencio, L. Outtier, I. Blonz