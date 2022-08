Drones : les nouveaux sauveteurs

Ces images ont fait le tour du monde. Elles sont filmées par un drone qui va jouer un rôle décisif dans le sauvetage de cet adolescent de quatorze ans. À plusieurs dizaines de mètres de la plage, il est emporté par le courant et lutte contre les vagues jusqu'à l'épuisement. Le drone lui fait parvenir un gilet de sauvetage. Dans un dernier effort, le garçon l'agrippe et l'enfile pour reprendre son souffle et attendre l'arrivée des sauveteurs. Sur cette plage du nord de Valence où il est déployé, ce drone rassure les baigneurs. Pas encore utilisée dans l'Hexagone, cette technologie se démocratise de l'autre côté des Pyrénées. Durant l'été, une trentaine de drones surveillent 22 plages de la côte est de l'Espagne. C'est deux fois plus qu'en 2021. Sur les plages concernées, les drones font partie intégrante du paysage. Il a sa propre piste d'atterrissage et de décollage au milieu des parasols. Depuis deux ans, Miguel Angel Pedrero pilote cet engin de presque dix kilos et taillé sur mesure pour résister aux aléas de la mer. Rien que sur cette plage, l'intervention du drone a permis de sauver six personnes depuis le début de l'été, comme cet homme emporté vers le large. Pour les sauveteurs, cette nouvelle technologie est une aide précieuse. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garrel, R. Cadoret