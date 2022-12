Drones : loin d'être inoffensifs

Discrets, rapides, pilotables à distance et peu chers. La guerre en Ukraine a démontré à quel point les drones peuvent être des armes redoutables, des outils de renseignement, capables de transporter des explosifs et de les larguer au cœur des villes. Loin des terrains de guerre, le drone apparaît plus que jamais comme une menace pouvant servir à des fins terroristes. Pour anticiper le danger, l'Hexagone s'équipe. Nous avons assisté à la démonstration de Parade, le nouveau système de défense anti-drones de l'armée française. Il est capable de détecter les drones ennemis et un opérateur pourra les neutraliser à distance à l'aide d'un brouilleur. D'autres moyens de lutte existent, à savoir les armes lasers pour les détruire, ou encore les drones intercepteurs capables de capturer d'autres drones dans leurs filets. Mais est-ce suffisant pour supprimer la menace ? Les quelques secondes qui séparent l'identification d'un drone malveillant et sa neutralisation reste une faille. Pour la lutte anti-drone, l'armée française a déjà investi plus de 350 millions sur les dix prochaines années. Et la réglementation aussi a été renforcée. Depuis 2014, plus de 50 survols illégaux des centrales nucléaires ont été répertoriés dans le pays sans qu'aucun incident ne soit signalé. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Mersi, P. Lormand