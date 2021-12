Du Louvre à Chambord : ces trésors cachés aux nazis

La Joconde de Vinci, La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou encore La Dentellière de Vermeer sont exposées aujourd'hui au Louvre. Ces œuvres ont un point commun. En 1939, elles sont évacuées dans l'urgence dans des camions improbables pour fuir les nazis qui se rapprochent de Paris et être cachées à Chambord. Avec d'autres œuvres, elles sont mises à l'abri dans des caisses, reconstituées aujourd'hui pour l'exposition dans le château. "Tous les formats étaient évidemment présents. On allait de la vaisselle jusqu'à de grandes toiles. En réalité, il y en avait dans tous les étages et quasiment dans toutes les pièces", explique Alexandra Fleury, chargée de mission au château de Chambord. Au total, 5 000 caisses à la valeur inestimable, une vision à peine croyable sur les images d'époque. Seul un code couleur permettait d'identifier les contenus. "Une seule caisse est équipée de trois pastilles rouges indiquant à tous ceux qui allaient manipuler la caisse que la Joconde est à l'intérieur", révèle-t-elle. Les scènes dans la vidéo en tête de cet article sont filmées en 1939. Les chefs œuvres étaient décrochés à la hâte du Louvre. Il s'agit du transfert d'œuvre le plus colossal jamais organisé. Déménageurs, ouvriers des grands magasins ou de la Comédie-Française, tous étaient mobilisés pour évacuer les pièces majeures en moins d'une semaine. Cinquante et un convois quittent la capitale dans des conditions parfois périlleuses. Les œuvres sont restaurées pendant leur exode. Comme Chambord, dix châteaux servent d'abord de refuge. Puis, 80 sites sont réquisitionnés. Pour sa sécurité, La Joconde est déplacée 5 fois de la Loire à la Sarthe en passant par le sud de la France. Le plan d'évacuation des musées imaginé dès la fin de la Première Guerre mondiale. Paradoxe de l'histoire, les Allemands connaissent bien l'existence des dépôts. Ils les épargnent dans l'espoir de récupérer certaines œuvres à la fin du conflit, mais Chambord frôle la catastrophe. En 1944, les Allemands voulaient dynamiter le château, mais le curé du village les convainc de ne pas le faire. À la Libération, les œuvres mettront 4 ans à regagner leur musée. À son retour au Louvre, la Joconde est intacte, un miracle et une histoire insolite de plus pour ce sourire, peint il y a 5 siècles. TF1 | Reportage N. Pellerin, S. Maloiseaux