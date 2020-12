Du monde sur les routes pour les vacances de Noël

Pour les départs ce week-end, 750 000 personnes sont attendues dans les gares. Sans doute un défi en période d'épidémie. Les premiers voyageurs sont donc partis en vacances de Noël ce vendredi soir. Sur les images filmées dans la vidéo en tête de cet article, à la Gare de Lyon (Paris), ces départs sont un peu moins nombreux qu'une année normale. Mais, ils montrent tout de même que les Français n'ont pas sacrifié les retrouvailles en famille en cette période de fête. Et si le billet de train est un justificatif valable en plein couvre-feu, ce n'est pas tout à fait le cas pour ceux qui ont choisi la voiture. À Villabé dans l'Essonne, il est à peu près 20 heures, où l'on doit théoriquement rentrer chez soi. Les contrôles pour le couvre-feu viennent de commencer. Et c'est l'unité de la gendarmerie d'Évry-Courcouronnes qui assure le respect de cette mesure sur cet axe entre l'Autoroute A6 et la Nationale 104. Un endroit stratégique où l'on constate beaucoup plus de circulation que d'habitude.