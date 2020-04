Du Mont-Saint-Michel à Saint-Malo : rencontre avec des confinés volontaires

En pleine crise sanitaire, nos reporters sont partis du Mont-Saint-Michel et de son abbaye pour rejoindre la Cité corsaire de Saint-Malo, protégée par ses célèbres remparts. Agents d'entretien, berger, navigateur, curé... Ils ont un point commun : ce sont des experts du confinement. Malgré la distanciation sociale, ces confinés volontaires poursuivent leurs activités. Alors, comment vivent-ils cette période ?