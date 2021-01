Du nord au centre, une large partie de la France sous la neige

Pas grand monde sur les routes du nord, la neige est tombée drue jusqu'à 10 cm par endroits. La vigilance est donc de mise. Sur les petits chemins de la campagne lilloise, les amateurs de sensations se sont donné à cœur joie. Le département est en vigilance neige et verglas. En Bourgogne, peu de neige, mais du verglas en perspective cette nuit et des gelées, peu propice à la vigne, dans la région de Givry. Le Massif central est aussi en alerte orange. À Saint-Ours, la couche de neige atteint 10 cm parfois. Et dans cette région de montagnes, l'heure aujourd'hui était à la détente et la vie au grand air. Son château fouetté par les flocons, Versailles tournait au ralenti ce matin. Et les voitures ont rarement roulé aussi doucement. Les déneigeuses ont déblayé les autoroutes des environs, mais gars au verglas. À Roissy, les avions sont passés systématiquement au dégivrage pour éviter la formation de glace sur les ailes. D'où des retards par moments. À Paris, trois ans que les flocons n'avaient pas blanchi les toits. Alors cette couche de 3 cm, certains l'attendaient avec impatience. D'autres, les livreurs notamment, ont souffert. Et il y a les sportifs qui ont fait le spectacle et le buzz. En guise de piquet, des bancs pour slalomer à Paris, comme en haute montagne.