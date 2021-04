Du plomb dans la peinture : la tour Eiffel prête pour 2024 ?

Qu'il n'y ait pas de touristes, c'est normal à cause du confinement; mais les ouvriers, eux aussi, sont absents. Depuis quelques semaines, le chantier de remise en peinture de la tour Eiffel est à l'arrêt. Jusqu'au début, vous pouviez voir les peintres s'activer sur le monument, sauf que les vieilles couches de peinture contenaient du plomb. Les autorités réclament plus de sécurité, surtout depuis que des histoires de plomb empoisonnent aussi la reconstruction de Notre-Dame. Mais rien de vraiment nouveau sous la tour. Déjà lors de la précédente campagne de peinture en 2013, les travaux avaient été mis en pause pour les mêmes raisons. Ce problème est récurrent, car la tour n'a jamais été décapée régulièrement. Certaines couches remontent même à sa construction. Aujourd'hui, nous en sommes à la vingtième campagne de mise en peinture. Ces couches successives pèsent 350 tonnes sur la structure. Et pour éviter tout risque, 25 000 m² vont être décapés, soit 30% de la surface. Alors, notre symbole national sera-t-il prêt pour les JO 2024 ?