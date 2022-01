Du porc à moins de 2 euros le kilo : est-ce bien raisonnable ?

Des rayons entiers de porcs à prix bradé à 1,95 euro le kilo et des promotions de déstockage, se vantant même de soutenir les éleveurs français. Les consommateurs achètent et s'interrogent. Comment expliquer des prix aussi bas ? Depuis six mois, le cours de la viande de porc s'est effondré. Il est passé de 1,55 euro à 1,25 le kilo. Les éleveurs européens ne parviennent plus à exporter en Chine. Les stocks s'accumulent, tirant les prix vers le bas. La filière s'indigne de ces nouvelles promotions sur les produits déjà vendus au rabais. Pour Myriam Picard, avec de tels tarifs, impossible de fournir une viande correcte. Des accusations dont s'est défendu le patron de la chaîne de magasins. "J'ai pris le parti des gens qui ont besoin d'acheter moins cher (...) à qui il faut fournir de la nourriture saine", disait-il. La polémique intervient alors que depuis plusieurs jours, les manifestations se multiplient pour alerter sur ce que certains qualifient déjà de la plus grave crise de la filière depuis 25 ans. T F1 | Reportage A. Tassin, M. Giraud