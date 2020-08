Du producteur au consommateur : itinéraire d'un masque

Si le masque se généralise, c'est parce qu'il n'est plus un produit rare. Après des semaines de pénurie, l'approvisionnement est désormais assuré. Comme la majorité des masques vendus dans l'Hexagone, tout commence en Chine. Un parcours efficace qui a permis à notre pays de reconstituer l'intégralité de ses stocks stratégiques en quelques semaines.