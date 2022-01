Du tanker à la pompe : la fixation des prix du carburant

Le port de Marseille au petit matin. Des supertankers, les uns derrière les autres, prêts à livrer du pétrole brut.Son prix, à ce moment-là : 0,45 euros le litre. Mais vous vous en doutez, ce prix n’a pas fini d’augmenter. Une fois déchargé au port, le pétrole est directement stocké dans la raffinerie la plus proche. C’est là qu’il est transformé en fioul, kérosène, sans plomb ou encore gasoil, carburant le plus utilisé par les Français. On appelle cela le raffinage et cela représente 0,08 euros par litre. Direction ensuite, les stations-services par camions citernes. Transport, masse salariale, les distributeurs doivent aussi ajouter du biocarburant au carburant classique. Et tout cela a un coût. Environ 0,19 euros par litre, actuellement. Mais là-dessus, les distributeurs ont très peu de marge de manœuvre car ils se livrent entre eux une guerre des prix. Dernière étape, les taxes. Et c’est là que le compteur explose. Plus 0,87 euros pour le gasoil. Voilà comment on atteint les 1,59 euros par litre, soit le prix le plus élevé jamais enregistré en France. T F1 | Reportage P. Corrieu, B. Guenais, B. Lachat