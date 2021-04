Duc d’Edimbourg : un prince francophile

Aujourd'hui, beaucoup le découvrent étonnés. Le prince Philip parlait un excellent français. Il est capable d'évoquer avec légèreté les relations entre nos deux pays. Le duc d'Édimbourg était lié à la France. Trois ans passés dans une école de région parisienne, entre six et neuf ans, c’étaient trois années les plus heureuses de sa vie, dira-t-il plus tard. Francophile comme la reine, en 1948, la première visite du couple marié fut la France. Le voici accueilli par la foule sur les Champs-Élysées, celui qui a traversé les décennies à rencontrer le général de Gaulle et puis les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. Le prince aimait la France. Il évoqua même sa passion pour les chevaux et les compétitions d'attelage avec Léon Zitrone. Autour de la Loire, on se souvient de sa visite de soutien en 1988 pour préserver le dernier fleuve sauvage d'Europe. C'était un ardent défenseur de la nature. Le prince avait aussi assisté à de nombreuses commémorations dans l'Hexagone, celle du Débarquement notamment, comme ici à Bayeux en 2014. Avec la reine, dans la foulée, il s'était rendu à Paris, sa dernière visite en France.