D'une canicule à l'autre : comment résister à la chaleur ?

Alors que le souvenir de la canicule est encore brûlant, les fortes chaleurs sont de nouveau de retour dans les grandes villes. Les leçons semblent toutefois avoir été tirées en région parisienne. Boire au minimum un litre d'eau par jour, se protéger de la chaleur et maintenir le maximum de fraîcheur à l'intérieur de la maison, et enfin, éviter tout effort physique.