"Dune" : une œuvre de science-fiction culte

"Dune" est une œuvre réputée inadaptable au cinéma. Plusieurs réalisateurs ont déjà tenté sans succès l'aventure. La plupart n'ont pas dépassé le stade du projet, mais David Lynch, lui, est allé jusqu'au bout. Cependant, ce dernier s'est cassé les dents. Malgré les moyens, malgré Sting, le film n'a pas séduit. A son tour, Denis Villeneuve adapte "Dune" au cinéma. La pression monte. Elle se fait également sentir sur les épaules de l'acteur principal, le franco-américain Timothée Chalamet, nouvelle étoile montante d'Hollywood. Lui non plus n'a pas été épargné. Les acteurs ont tourné de longues scènes de désert en Jordanie et à Abou Dabi. L'équipe doit désormais affronter les fans de "Dune". Le film, sans trahir l’œuvre, a pris le risque de la vulgariser.