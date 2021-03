Dunkerque et son agglomération sous cloche depuis vendredi

L'agglomération de Dunkerque (Nord) est confinée depuis vendredi soir. Le premier constat après notre arrivée dans le centre-ville, c'est que les habitants sortent surtout faire leurs courses. "C'est pour chercher du fromage, du beurre et du pain et ça me vide la tête", lance l'une d'entre eux. Un peu plus loin, au marché, les commerçants notent un changement des habitudes. "On voit que les gens sont venus de bonne heure", constate une marchande. A noter que les étals de produits alimentaires sont toujours là. En revanche, finis les produits non essentiels comme les vêtements. Les pharmacies, elles, sont bien ouvertes ainsi que les librairies. Pour pouvoir sortir, il faut l'indispensable attestation dérogatoire pour les 250 000 Dunkerquois. Beaucoup semblaient l'avoir oublié ce samedi matin. Sur notre route, nous n'avons observé aucun contrôle. Cependant, les forces de l'ordre seront bien présentes cet après-midi sur la digue, car ici, les plages sont ouvertes. Et sous ce beau soleil, nombreux en ont profité.