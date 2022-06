Dunkerque : nouvelle porte d'entrée de la drogue

Un matin, Magot démarre sa journée de travail. Le labrador âgé de six ans n’est pas juste la mascotte des douaniers de Dunkerque. Il est surtout le pire ennemi des trafiquants de drogue. Son objectif ce vendredi 24 juin 2022, c’est la fouille d’un container venu de Syrie et qui doit bientôt repartir vers les Antilles. Le container est plein à craquer. Pour les barons de la drogue, ces gigantesques caissons métalliques sont du pain bénit pour y cacher leurs précieuses marchandises. Car avec 28 tonnes de matériel à l’intérieur, vérifier centimètre par centimètre le million de containers qui transitent chaque année ici, prendrait une vie entière. D’après Magot, il n’y a pas de stupéfiants à l’intérieur. Les douaniers vont quand même vérifier le contenu de certains sachets de lessives en poudre. Car les dealers y versent parfois leurs cocaïnes pour tromper l’odorat des chiens. Dans notre pays, près de 60% des saisies de cocaïnes se font désormais dans les grands ports marchands. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, J.F. Drouillet, D. Riquois