Duralex à l'arrêt : l'inquiétude d'une commune

Leur agenda est totalement bousculé. Dès lundi, ils vont devoir s'organiser. Ce couple travaille pour Duralex, le fabricant de vaisselles en verre trempé. L'entreprise a annoncé que sa production serait en veille à partir du 1er novembre. Les salariés veulent rester confiants. Mais l'entreprise pourra-t-elle reprendre son activité dans cinq mois comme annoncé par la direction ? La fabrication de verre est très gourmande en électricité et en gaz. Avec la hausse des coûts de l'énergie, continuer à produire dans ces conditions n'est plus rentable. Et quand Duralex s'inquiète, c'est toute la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) qui tremble. Avec ses 250 salariés, l'entreprise fait vivre l'économie locale. "Ça fait tourner les petites boutiques comme nous. Donc, c'est un avantage", affirme une commerçante. Soutenue par la municipalité et aussi par l’État, Duralex espère que cette mise en veille ne viendra pas entacher sa croissance. L'entreprise s'attendait à une progression de 40% en 2022. TF1 | Reportage C. Abel, L. Kebdani, J. Coulais