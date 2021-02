Dyslexie : les lunettes qui aident à mieux lire

Florian Corsois est en cinquième. Il doit lire "Le malade imaginaire" de Molière et c'est une épreuve, car il est dyslexique. Pour lui, certaines lettres se transforment et deviennent illisibles. Deux chercheurs français ont déterminé que les enfants dyslexiques posséderaient deux yeux directeurs au lieu d'un seul. Cela perturberait leur cerveau. Pour corriger ce handicap, ils ont mis au point des lunettes électroniques. Avec ces lunettes, Florian n'éprouve plus les mêmes difficultés à lire. Ces lunettes sont commercialisées dans cette enseigne d'optique que nos journalistes ont visitée. Ils y ont vu Mathéo, un petit garçon de 10 ans qui n'arrive pas à lire. Son opticienne y a connecté la monture desdites lunettes à une application pour régler les verres à sa dyslexie. Elle a fait varier la lumière, la brillance, la vitesse de filtration. Au bout de quinze minutes, l'enfant disait avoir l'impression de lire plus facilement. Ces lunettes ne sont pas forcément adaptées à toutes les formes de dyslexie. Elles coûtent 399 euros, non remboursables par la sécurité sociale. Trois cents personnes les ont testées durant plusieurs mois et les résultats semblent encourageants. La Fédération Nationale des Orthophonistes est toutefois sceptique. Pour Marie Tabaud-Deboth, sa vice-présidente, "tous les outils qui ont pu faire leurs preuves sont bons à prendre" Toutefois, il lui paraît essentiel de ne pas donner de faux espoirs. Ainsi, les professionnels recommandent de combiner l'utilisation de ces lunettes à des séances d'orthophonie.