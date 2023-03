E-commerce : comment les sites nous manipulent

Qui a dit que le shopping en ligne était une activité reposante ? "Ça part vite ! Plus que deux articles en stock", "Frais de livraison offerts jusqu'à ce soir, minuit."... Ces messages, Aurélie, 30 ans, les connaît bien. Pour elle, acheter sur Internet est un réflexe. La preuve est dans son dressing. "Honnêtement, je pense qu'il y a au moins 70-75% que j'ai acheté en ligne", déclare-t-elle. Il est difficile de résister, quand chaque jour, une dizaine de notifications sur son portable l'informent de promotions à ne pas manquer. Créer l'urgence de commander, éviter impérativement que le client ne ferme la page, c'est pile l'objectif de tous les sites de e-commerce. L'un d'eux, spécialiste du bricolage, a accepté de nous en parler. "Une promotion, oui, ça crée l'urgence. On se dit qu'on ne peut pas la louper. Tous les clients n'y attachent pas la même importance, mais ça fait partie des leviers d'activation", explique Katia Hersard, directrice commerce et marketing chez ManoMano. Des prix barrés, des étoiles bien mises en valeur... Le client doit aussi avoir toutes les informations en un coup d'œil. Des études prouvent que cela nous pousse à acheter. Mais certaines enseignes vont plus loin. Faux compte à rebours ou tentative de nous culpabiliser, comme sur un site de vêtements de sport où le client doit choisir entre cliquer sur "Je veux économiser" ou sur "Je ne veux pas la réduction". Après avoir examiné 400 sites de e-commerce, la Commission européenne a constaté des pratiques de manipulations en ligne dans 40% des cas. Selon une experte, les couleurs et les contrastes orienteraient nos décisions. Aujourd'hui, ces pratiques ne sont quasiment pas réglementées. Alors pour ne pas vous faire piéger, faites attention aux messages accrocheurs, lisez les cases à cocher et vérifiez votre panier. TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Lefrançois, B. Hacala