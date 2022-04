E-commerce : pourquoi les prix de l'électroménager s'envolent ?

Aujourd'hui, faire ses courses sur Internet peut être hors de prix à cause de l'inflation. Le prix moyen d'une machine à laver est passé de 545 euros à 566 euros en un an. Pire, les smartphones sont passés de 420 euros à 708 euros. Enfin, pour acheter une tronçonneuse, vous devrez désormais débourser 476 euros. La raison : le boom du coût des matières premières et de l'énergie. Le prix du baril de pétrole qui sert au transport est passé de 50 dollars en avril 2020 à 101 dollars aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Le prix du cuivre a bondi de 120% et de 100% pour l'acier. Ce sont des matières qui rentrent dans la composition des sèche-cheveux, des machines à café ou des bouilloires. Résultat : ces hausses se répercutent directement sur les prix, encore plus sur Internet où ils ne sont pas fixes et fluctuent sans cesse. Dans les semaines à venir, selon cette experte, les Français auront tendance à repousser leurs achats non-essentiels. C'est la seule solution pour ne pas pâtir de l'inflation. T F1 | Reportage A. Mayer, O. Cresta