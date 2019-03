Vous êtes plutôt pour l'heure d'été ou l'heure d'hiver ?

Chacun d'entre nous a jusqu'à dimanche soir pour choisir entre heure d'été et heure d'hiver sur le site de l'Assemblée nationale. Nos réponses seront alors transmises à la Commission européenne. Chaque pays aura ensuite le loisir de choisir s'il maintient ou non le dispositif. En attendant, nos journalistes vous ont interrogé sur vos préférences sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.