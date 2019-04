E171, l'additif nocif qui doit disparaître

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation s'apprête à rendre un avis sur un additif très controversé : le dioxyde de titane. Présent par exemple dans les bonbons, l'E171 est soupçonné d'être cancérigène et pourrait être interdit. Ce n'est pas le premier produit auquel les industriels doivent renoncer. Alors, comment adaptent-ils leurs recettes dans ces cas-là ? Deux d'entre eux ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.