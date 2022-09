Eau du robinet polluée : 12 millions de Français concernés

Viviane, une habitante de Castelet, a changé toutes ses habitudes. Elle ne touche plus au robinet de sa salle de bain, elle utilise de l'eau minérale en bouteille pour se rincer la bouche. Une eau du service d'eau contaminée, depuis trois mois maintenant, par une molécule issue d'un pesticide. Aucun responsable n'a pour l'heure été identifié. L'enquête est en cours, mais les gigantesques vergers voisins sont pointés du doigt. Tout comme les produits qui servent à nettoyer le parc de panneaux photovoltaïque. En attendant des réponses et des solutions, les 3 000 habitants de la commune multiplient les aller-retour, pour s'approvisionner en eau minérale. Deux bouteilles d'eau par jour et par personne. Les pesticides en question ont été utilisés en agriculture pendant des décennies. Ont-t-ils durablement pollué les sols et les nappes phréatiques ? Un Français sur cinq consommerait de l'eau avec des taux de pesticides supérieurs à la normale. Aidé par les services de l’État, Marc Saintot, le maire de la ville, a dû trouver 450 000 euros, pour proposer une alternative. Des solutions existent donc, mais elles sont coûteuses et longues à mettre en place. TF1 | Reportage M. Poissonet, S. Helbert, G. Delobet