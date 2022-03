Eau, électricité, chauffage... Comment la Russie affaiblit l'Ukraine

Au nord de l'Ukraine, il ne reste plus rien d'une centrale thermique, bombardée par les Russes selon les autorités locales. La ville de Soumy, 270 000 habitants, se retrouve désormais sans électricité. Beaucoup plus au sud, c'est déjà le cas à Marioupol. Moins 3 degrés à l'extérieur, les habitants se rechauffent comme ils le peuvent dans l'hôpital. Le personnel s'éclaire à la lampe torchée. Une situation intenable, selon le maire Vadym Boitchenko qui accuse directement les Russes. Privée la population d'électricité grâce à des tirs ciblés, une stratégie souvent appliquée en temps de guerre. "Le but des Russes est assez simple, c'est de briser le moral et le mental des populations civiles pour casser l'effort de guerre ukrainien. C'est très difficile pour des soldats ukrainiens dans des villes enfermées de combattre avec une population autour qui est paniquée", explique Pierre Servent, spécialiste défense de TF1-LCI. Autre guerre, celle de l'eau. Les forces russes progressent de jour en jour et pourraient bientôt pendre le contrôle du barrage de Kakhovka. Cette retenue d'eau alimente des centaines de milliers d'Ukrainiens. Si elle venait à être tombée aux mains des Russes, aucune option n'est à exclure. Enfin, à cause des bombardements ou de piratage, certains Ukrainiens n'ont plus accès à Internet et à l'information. Leur président a appelé le milliardaire américain Elon Musk, à la tête d'un réseau de communication. Le milliardaire s'engage à leur fournir des connexions par satellite. Communication, énergie, la guerre s'étend bien au-delà des combats militaires. TF1 | Reportage J. Cressens, G. Lecointe, C. Nieulac