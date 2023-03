Eau : gérer la fin de l'abondance

À première vue, le Limousin a les couleurs de son surnom, le “Pays Vert”. Et pourtant, le village de Saint-Laurent-les-Églises a été ravitaillé en eau potable pendant trois mois en 2022. Le niveau de la source dont il dépend a été trop bas, et sans eau, pas de shampooing. À trois mois de l’été, Angélique Rouvelaud, coiffeuse à Saint-Laurent-les-Églises, préfère anticiper. Elle a acheté pour 109 euros une douchette qui donne la même pression, mais avec deux fois moins d'eau. Sur les contreforts du Massif Central, le Limousin est le premier obstacle pour les nuages de l’Atlantique. Mais depuis plusieurs hivers, il ne pleut plus assez. Le problème du Limousin, c’est qu’il repose sur un sous-sol en granite. Il faut imaginer sous la terre une plaque de marbre, presque imperméable. Il est donc impossible pour l’eau de s’infiltrer en profondeur. C’est bien le problème pour les agriculteurs de cette région. Quand il pleut, la terre absorbe ce qu’elle peut, mais le sol ne stocke pas en profondeur. Johannes Knies, agriculteur, a donc choisi de récupérer de l’eau l’hiver, en creusant un étang, car cela fait plusieurs années qu’il en manque. En 2022, l'un-quart de sa production de pomme de terre est parti à la poubelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles