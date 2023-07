Eau potable polluée : début de saison difficile à Groix

C'est déjà le système D dans le camping municipal de Groix (Morbihan). Depuis jeudi, il est interdit de boire l'eau du robinet. "Le problème majeur, c'est que ça a été fait à la hâte, donc les campeurs ont été pris totalement au dépourvu, comme nous d'ailleurs", confie Laurent Sartre, employé saisonnier. Le taux de chlore dans l'eau de Groix est devenu trop important. Pour faciliter la vie des campeurs, le salarié distribue deux bouteilles par tente. Il s'inquiète que le problème s'éternise. "Sur le week-end du 14 juillet par exemple, ça pourrait devenir plus problématique puisque l'affluence grandit grandement", craint-il. Sur place, les touristes se sont adaptés. "J'imagine que pour les gens de Groix, oui, c'est d'énormes logistiques en plus. Pour nous, qui n'a pas de cuisine à faire, l'eau est suffisante pour se laver. Ça n'a pas été un souci, sincèrement", dit l'une d'entre elles. L'île bretonne puise son eau dans une réserve alimentée par la pluie et les bassins versants. D'après le maire, Dominique Yvon, "il y a des micro-organismes qui ont été plus durs à traiter. Donc, on a été obligé de surdoser le chlore et ça eu pour effet de dépasser la norme de la potabilité". Sur l'île, l'usine centralise toute l'eau et elle vérifie chaque jour sa qualité. "C'est la première fois qu'on interdit la consommation d'eau pour une cause de pollution", poursuit-il. En attendant, chaque habitant a le droit à trois litres d'eau par jour. Dix mille bouteilles ont déjà été consommées depuis jeudi. Toutes les bouteilles vides doivent être pliées pour éviter que les poubelles ne débordent. À Groix, les déchets sont renvoyés sur le continent pour être recyclés. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon