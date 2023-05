Eaux usées : les secrets d'une eau à nouveau propre

Il n'y a pas un jour dans cette station d’épuration, en image, sans que l'on ne constate les mauvaises pratiques de certains citoyens. Dans le bassin, sont récoltées des eaux usées de 350 000 habitants. En surface, flottent des centaines de bouteilles en plastique. L’eau et ses déchets proviennent des lavabos, des éviers, des sanitaires. Dans vingt-quatre heures, les eaux usées seront entièrement dépolluées et finiront leur course dans une rivière. Mais avant cela, il y a un très long processus qui démarre dans cette pièce, en image. Dans ces tuyaux, un premier filtre pour extraire ce que les Français jettent dans leur canalisation. En rose, un masque chirurgical, puis des canettes, un sachet de chips et parfois, c’est plus original. L’étape suivante, c’est une nouvelle barrière filtrante. Le dégrillage est une passoire pour extraire une nouvelle fois les déchets jetés dans les éviers et les toilettes. On y trouve des balles de tennis, mais surtout, des centaines de lingettes nettoyantes. Et cela abîme le matériel de toutes les stations d’épuration de France. Au total, cinq agents pour débloquer une turbine, servant pour le traitement d’eau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta