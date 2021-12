Éboueurs à Marseille : les poubelles finissent à la mer

Difficile de se frayer un chemin sur les trottoirs de Marseille ce dimanche. Malgré la fin de la grève annoncée mercredi, le centre-ville croule toujours sous les montagnes d'ordures. "On est en France, à Marseille, c'est déprimant" ; "Ils avaient dit que mercredi ce serait fini, mais ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe", lancent des habitants. Dans certains arrondissements, les agents ont repris le travail. Mais le syndicat majoritaire Force Ouvrière résiste encore. Depuis vendredi, 250 grévistes ont été réquisitionnés sur les 900 éboueurs qui ont arrêté de travailler il y a dix jours. La colère monte aussi de l'autre côté de la ville, sur le port de la Pointe Rouge. Face à l'urgence, une association appelle les Marseillais à venir ramasser dans les ports de la ville. Hier, près de 300 kilos d'ordures ont été sauvés de l'eau. "Normalement, dans un décor aussi beau et aussi naturel, même s'il y a des bateaux, on ne devrait pas trouver ce genre de déchets", lance une bénévole. Cet après-midi, plusieurs centaines de Marseillais sont attendus sur la digue de la Pointe Rouge pour éviter que ces déchets ne finissent dans la mer. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara