Éboueurs, les premières réquisitions

Cela fait 48 heures qu'ils sont annoncés et tant attendus. Ce samedi matin, des éboueurs d'une société privée sont venus prêter main-forte pour déblayer les rues. Et pour la première fois, les agents municipaux sont réquisitionnés. Cependant, c'est un peu compliqué à accepter. Pourtant, dans les rues, nous pouvons constater des monticules de déchets encombrants et nauséabonds. Pour ce commerçant, leur retour est un soulagement. Mais attention, la grève n'est pas terminée pour autant. Ce centre de triage de déchets n'est plus complètement bloqué, mais filtré. Un camion sur cinq y rentre toutes les quinze minutes et les grévistes ne veulent rien lâcher. Ils restent certes minoritaires, mais c'est tout un service qui peine à redémarrer. Ce que regrette cette maire d'arrondissement. "Ce sont cinq à six pour cent de grévistes"; "les garages sont bloqués par les grévistes et les incinérateurs à l'autre bout sont également bloqués" . Actuellement, les éboueurs partent à la retraite à 57 ans. Avec la réforme, ils devraient attendre 59 ans. TF1 | Reportage M. Bajac, O. Stammbach