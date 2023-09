Éboulement A43 : travaux titanesques avant réouverture

À Freney (Savoie), au pied de l'éboulement survenu la semaine dernière, plus de 50 ont été empilés pour protéger l'autoroute d'une nouvelle chute de pierres. Un hélicoptère enchaîne les rotations pour déposer d'énormes sacs de sable derrière cette barrière provisoire. L'objectif est de la consolider au maximum. L'autoroute A43 doit rouvrir la semaine prochaine et le risque est toujours là. "Les experts estiment qu'il y a encore 3 000 m³ de matériaux qui sont susceptibles de tomber très prochainement sur ces mêmes versants. Un radar, qui a été installé par la SNCF, suit en continue la falaise. Toutefois, on a deux personnes en permanence qui surveillent visuellement et qui préviennent les ouvriers pour qu'ils se mettent à l'abri si la situation de la falaise empire", explique Alain Chabert, directeur général de SFTRF. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Roine