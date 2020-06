Échange de maisons entre particuliers : un concept à succès depuis le déconfinement

La formule des échanges de maisons plaît beaucoup cette année. Une façon de se sentir chez soi et de faire de grosses économies pendant les vacances d'été. Le principe est simple : aller séjourner chez quelqu'un à qui l'on prête en retour sa résidence. Pour ce faire, il faut s'inscrire sur une plateforme dédiée, où les demandes se sont considérablement multipliées depuis le déconfinement. Mais encore faut-il faire confiance à l'autre dans ce genre de procédé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.