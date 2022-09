Éclairage public : faut-il éteindre la lumière ?

À Lille, tous les bâtiments publics sont mis en lumière avec des ampoules à Led. Mais depuis quelques jours, il n'y a plus que la place principale qui est ainsi éclairée. La ville est plongée dans le noir et l'on distingue à peine l'hôtel de ville ou le Palais des Beaux-art. Mais pour les promeneurs nocturnes, c'est presque une évidence. Cette mesure entre dans un vaste programme d'économie d'énergie de la ville. Cet hiver, elle économisera 7 millions de kilowattheures sur tous ses bâtiments. À 22 heures, l'éclairage baisse automatiquement de 50 %. À Douai, 600 lampadaires fournissent la bonne intensité. Lorsqu'une voiture ou un piéton passe, la lumière se rallume totalement, et même les passages piétons fonctionnent à la demande. C'est un investissement de 2 millions d'euros financé par des fonds européens, mais qui a permis de réaliser d'importantes économies. Certaines communes ont pris des décisions encore plus radicales. À Pasly dans l'Aisne, le maire Philippe Camacho a décidé de couper totalement son éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin. Résultat, une économie de 6 000 euros chaque année. Cela représente une somme importante pour cette commune de 1 064 habitants. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette