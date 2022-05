Éclairage public : une source d'économie

Dans la commune de Guise (Aisne), 5 000 habitants, à partir de 23 heures, c'est l'extinction des feux. Plonger la ville dans le noir, c'est la mesure prise en urgence par le maire pour faire face à l'augmentation du prix de l'électricité. L'objectif est de faire baisser de 40% la facture, qui avoisine les 100 000 euros annuelle. C'est une décision plutôt bien accueillie par les rares habitants que nous croisons à cette heure tardive. "Moi, je trouve que c'est très bien. On n'a pas besoin d'éclairage la nuit" ; "Vous voyez bien qu'après 23 heures, il n'y a plus beaucoup de monde qui circule dans Guise", lancent certains. Par souci économique et environnemental, de plus en plus de communes éteignent leur éclairage nocturne. Mais rentrer chez soi dans le noir complet, ce n'est pas forcément très rassurant. À Longpont-sur-Orge (Essonne), quand Patricia quitte le travail le soir, il lui suffit d'un geste sur son téléphone. Une application lui permet d'allumer les lampadaires, grâce à sa géolocalisation. Et les réverbères s'éteignent après six minutes. Le coup du dispositif est de 400 euros pour connecter une dizaine de lampadaires. Une centaine de communes souhaitent aujourd'hui s'équiper. TF1 | Reportage L. Merlier, Z. Ajili