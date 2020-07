École : cette fois, c'est vraiment fini !

C'est la fin d'une année scolaire inédite. Après trois mois d'interruption, les élèves ont pu dire au revoir à leurs enseignants et leurs camarades. Cette dernière journée d'école était atypique. Les professeurs ont reçu des fleurs. Mais pour dire merci, ils se sont contentés d'une envolée de bisous. Pour cause de coronavirus, les séances de jeux de société et le noircissement du tableau avec des petits mots n'ont pas eu lieu. Les goûters de fin d'année ont tout de même survécu aux précautions sanitaires.