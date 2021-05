École de pilotage : dans la peau de Michel Vaillant

Réalité ou bande dessinée ? 2021 ou 1966 ? Compétition ou régression enfantine ? À la Vaillante Académie à Fontenay-le-Comte en Vendée, vous avez tout l'univers d'un coureur automobile, fictif et mythique. Les premiers clients de cette nouvelle école de pilotage sont des commerçants et des chefs d'entreprise. Ils ont payé 2 000 euros la journée pour dompter ces vaillantes. Du papier au métal, ces montures ont été reproduites à partir des dessins originaux aux capacités surprenantes de 110 CV pour seulement 420 kg. La vaillante pourrait faire le 0 à 100 km/h en à peine plus de 4 secondes. Selon Paul Mc Morran, fabricant de la vaillante, ces voitures sont plus rapides que la plupart des voitures de route. Aucune assistance, frein viril, confort, vintage... Il n'y a pas de fausses notes dans l'hommage aux créations de Jean Graton, le père de Michel Vaillant. Depuis 1958, ce personnage de pilote écume l'asphalte et les pistes du rallye. As du volant, gendre idéal, il est évidemment le double de ses fans d'aujourd'hui. N'est pas champion qui veut. Mais le tête-à-queue fait presque partie du plaisir. Tant pis, s'il coûte des points auprès des moniteurs. Plus qu'une leçon de conduite, les stagiaires, comme Florence Boutet, fleuriste, parlent d'une bouffée d'oxygène après une année de souci et d'enfermement.