École : la fin du stylo plume ?

Il est en train de tomber en désuétude. À trois jours de la rentrée des classes, le stylo plume ne fait vraiment plus partie des fournitures scolaires. Ces dernières années, les ventes ont chuté de moitié. La star des rayons aujourd'hui, c'est le crayon effaçable. Reportage à Brest, dans le Finistère.