École : les élèves testés pour éviter les fermetures de classe

Dans ces sachets, des tests salivaires réalisés ce matin par ces élèves de CM1 avec un matériel fourni par un laboratoire. Mercredi, deux enfants de cette classe ont été testés positifs au Covid-19. Dans le protocole, la classe aurait dû fermer, mais ce n'est plus le cas avec la nouvelle expérimentation. Objectif : freiner la progression du virus et éviter de perturber la scolarité des élèves. Si le résultat est négatif, l'élève peut retourner en cours, s'il est positif, il est mis en quarantaine pendant cinq jours. La règle s'applique aussi aux enfants qui ne se seraient pas fait tester. Les échantillons sont ensuite récupérés et analysés par un laboratoire. Ce soir, l'école recevra les résultats de chaque élève, soit 48 heures maximum après la détection du Covid. Un nouveau protocole qui divise les parents. Du côté du rectorat, l'expérience est une réussite. En un mois, 60% des écoles du département du Rhône ont pu éviter la fermeture. Pour accélérer les résultats, les élèves devront dans les prochaines semaines apporter directement un test négatif à l'école. Jusqu'à présent, les classes ont obligation de fermer dès trois cas de Covid avérés. TF1 | Reportage C. Eckersley - M. Clément.