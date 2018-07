École des mousses : Dylan réussira-t-il à intégrer les fusiliers marins ?

Agé de 16 ans, Dylan est un jeune mousse qui a pour ambition de devenir un commando marine. Avant de s'engager dans la Marine, lui et les autres mousses doivent suivre des formations militaires pendant près d'un an. Ils sont évalués en permanence selon leur performance et leur résistance. A l'issue de sa formation, Dylan va intégrer les fusiliers marins, un des huit métiers proposés par la Marine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.