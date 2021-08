École : nouvelles règles à la rentrée

À quoi ressemblera la rentrée scolaire ? La question vous préoccupe. Le pass sanitaire est-il obligatoire pour rentrer en classe ? Il ne sera pas exigé ni pour les élèves ni pour les professeurs. De la primaire jusqu'au lycée, tous les élèves retrouveront leur salle de classe. En revanche, le masque sera obligatoire pour tous à l'intérieur des établissements. Comment ça va se passer pour les sorties scolaires ? Pour aller à la piscine, par exemple, le pass sanitaire ne sera pas demandé lorsque des créneaux horaires sont réservés pour les classes. Mais pour aller au musée ou au théâtre, où les élèves sont au contact du public, il faudra le présenter. Que se passe-t-il si un camarade de classe est testé positif ? Cela dépend du niveau scolaire. À l'école primaire, la classe ferme si un cas positif est détecté. Au collège et au lycée, les élèves pourront rester en classe s'ils sont totalement vaccinés. Quant à ceux qui n'ont pas reçu de vaccination complète, ils devront rester chez eux et suivre les cours à distance pendant une semaine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.