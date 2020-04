Ecole : quel modèle à suivre pour le déconfinement ?

A quelques jours de la rentrée scolaire du 11 mai, annoncée par le gouvernement, nous nous sommes intéressés à l'école d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Elle n'accueille que treize élèves de maternelle et de primaire depuis le début du confinement, contre 500 habituellement. Même avec ce nombre d'enfants, il est difficile d'appliquer les règles à la lettre. Le rappel des consignes se fait à l'heure du déjeuner. Dans le réfectoire, toute l'organisation a été revue. Les déplacements sont limités au strict minimum. Dans la cour, les récréations sont maintenues, deux fois par jour, et les enfants ne peuvent plus se défouler librement. Le lavage des mains est obligatoire, avant de reprendre leurs activités. En attendant le déconfinement, une future réorganisation en classe est testée. A partir de la semaine du 27 avril au 3 mai, la municipalité va envoyer des questionnaires aux parents afin d'évaluer le nombre d'enfants présents dès la rentrée.