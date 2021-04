Écoles fermées : ce sont les enfants qui en parlent le mieux

On pourrait croire que des vacances anticipées font le bonheur des élèves, mais ce soir à la sortie des écoles, des collèges et des lycées règnent une ambiance plutôt étrange. Pour les plus grands, la perspective de ne plus revoir les copains et les enseignants pendant un long mois a aussi réveillé d'anciennes angoisses. La dernière heure de cours terminée, Lina, 13 ans, dit au revoir à ses copines de classe. C'est parti pour quatre semaines, loin du collège. "On espère tous se revoir le 3 mai et on prie pour que ça aille mieux", dit-elle. Élève en 5ème, Lina doit à nouveau faire l'expérience du cours à la maison. Sa maman est infirmière, elle va donc devoir gérer souvent seule. L'agenda de la semaine prochaine est déjà en ligne. Lina est très bonne élève, mais le premier confinement l'a beaucoup stressé au point de décrocher parfois. "Je me dis qu'à tout moment, je vais lâcher et que je ne vais pas pouvoir assumer mes cours correctement. En distanciel, pour moi ce n'est pas possible", se confie-t-elle. "On a peur de tout. Et la peur me fait déprimer et ça me fait totalement décrocher. Après on n'a plus le moral à rien. On ne veut plus rien faire", déplore-t-elle. L'école à la maison, Louis, élève en CE2, en garde des souvenirs mitigés. Des souvenirs un peu lointains aussi. "J'ai passé lentement le confinement, alors je ne sais plus si c'était trois semaines, quatre semaines", raconte le jeune garçon. "Ce qui était un peu énervant, c'est au bout d'une semaine, on en a assez de faire les devoirs à la maison", dit-il. En raison d'un cas de covid dans sa classe, Livia, 6 ans, ne va plus à l'école depuis 4 jours déjà. "La maîtresse me manque, mes copines me manquent", raconte-t-elle. Et côté devoir, ça n' a rien à voir avec l'année dernière. Pour aider, sa grand-mère et son arrière-grand-mère sont mises à contribution. Durée du contrat de travail, trois semaines.