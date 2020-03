Écoles fermées et télétravail : les Français se préparent

Les établissements scolaires seront fermés dès lundi pour empêcher la propagation du coronavirus sur le territoire. Les salariés sont aussi appelés à travailler à distance. Entre les fermetures d'écoles et le télétravail, il va falloir s'occuper à la maison pendant plusieurs semaines. Conséquence : certains magasins ont été pris d'assaut. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.