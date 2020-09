Écoles fermées : sur quels critères ?

On le craignait du côté de l'Éducation nationale. Les premiers cas de Covid-19 ont été recensés dans les écoles. Jean-Michel Blanquer a révélé ce vendredi que 22 établissements ont déjà fermé leurs portes dont 12 sur l'île de La Réunion. Des situations gérées au cas par cas. Dans certaines villes, seule une classe a été isolée. Alors, de quoi dépendent ces décisions aux lourdes conséquences pour les parents ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.