Écoles : les directeurs doivent-ils choisir leurs enseignants ?

Confier le recrutement des enseignants aux directeurs d'école. Cette mesure permettrait-t-elle de mieux adapter les profils aux besoins des élèves et des territoires ? Dans cette école de Seine-Saint-Denis, les parents s'interrogent. Le rôle d'un directeur d'école est de coordonner les projets pédagogiques et de faire le lien avec les parents d'élèves sans statut hiérarchique supérieur aux enseignants. Marie-Hélène Plard ne recrute donc pas ses collègues. Si on lui demande de le faire, elle démissionnera de sa fonction. Ce nouveau système serait un bouleversement pour l'Éducation nationale. Actuellement, les enseignants ne candidatent pas directement dans les établissements. Ils sont nommés dans une académie après avoir passé leur concours. Sélectionner ses enseignants, Michel Boisson le fait déjà. C'est l'une des missions des chefs d'établissement dans le privé, et la bonne approche pour ce directeur. Dans l'Éducation nationale, quels seraient les critères de recrutement ? Dans cette expérimentation marseillaise, ce sera sur un projet pédagogique commun, l'école bilingue avec des horaires décalés ou des classes numériques. 50 écoles seront concernées dès la rentrée 2022.