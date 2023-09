Écoles vétustes : la grande débrouille des communes

C'est une école fatiguée, certains bâtiments ont plus de 60 ans d'âge. Infiltration, murs écaillés, fenêtres mal isolées et le préau qu'il faudrait refaire, mais le devis est est trop cher. Alors pour trouver de l'argent, les parents d'élèves de l'école Sainte Anne, dans le Bain-de-Bretagne, ont lancé une cagnotte. C'est l'heure du bilan. Surprise ! Parmi les donateurs, une vingtaine d'entreprises locales ont participé. En France, l’État n'est pas responsable financièrement des écoles maternelles et élémentaires, c'est le rôle des communes. En Bretagne, comme ailleurs, il existe donc des inégalités fortes d'un endroit à l'autre. Si on regarde les chiffres, les disparités sont saisissantes en France. Dans une commune qui profite de beaucoup de rentrées fiscales, on peut dépenser par élève et chaque année jusqu'à 4 500 euros. Alors que dans une commune qui n'a pas de rentrée fiscale, le chiffre peut descendre à 250 euros. Et quand il est question de construire ou rénover intégralement une école, le casse-tête gagne en puissance. TF1 | Reportage F.X Ménage, L. Gorgibus