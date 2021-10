Écologie : la Vendée et la Sarthe investissent dans l'hydrogène

À Mans (Sarthe), une benne à ordure n'émet aucun gaz à effet de serre. D'ici quelques années, la ville veut passer ses transports publics à l'hydrogène. Depuis un an, un bus à hydrogène circule également dans la ville. Fini le gasoil ou l'essence, mais jusqu'à présent, ce carburant du futur coûte deux fois plus cher. Comment fabriquer de l'hydrogène abordable pour l'utiliser à grande échelle ? Dans ce contexte, une nouvelle usine installée en Vendée est une révolution. Elle utilise l'énergie des éoliennes et l'eau de mer pour extraire les molécules d'hydrogène. D'ici quelques jours, l'entreprise va produire une tonne d'hydrogène capable d'alimenter les bus et bennes à ordure d'une ville de 50 000 habitants. Pour fabriquer massivement de l'hydrogène à petit prix, une équipe de chercheurs travaille sur le catalyseur : l'appareil qui extrait plus facilement l'élément chimique. L'an prochain, une usine d'hydrogène sera laissée en mer au pied d'éolienne offshore.